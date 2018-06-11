СМИ опубликовали фото пляжа в Крыму, где массово отравились дети

В крымском оздоровительном лагере "Ласпи" массово отравились дети. Кроме того, в инфекционное отделение больницы попали четыре воспитателя.

Как пишет "Газета.ua" со ссылкой на местные ресурсы, в общем отравление получили 17 детей, а один ребёнок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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"Родителям дают на подпись заявления о том, что забирая своих детей из закрытого сегодня из-за массового отравления лагеря "Ласпи", претензий к администрации и вожатым они не имеют. Родители ждут за воротами учреждения, поскольку их на территорию здравницы не пускает охрана", – отмечается в материале.

Кроме того, журналисты подчеркивают, что к родственникам детей из администрации лагеря никто не выходил и с ними никто не разговаривал о сложившейся ситуации.

"Дети сами позвонили своим родителям с просьбой забрать их из лагеря. Кроме того, с такой же просьбой звонили и вожатые, которые сообщили о пищевом отравлении. Неизвестно, когда родители смогут отвезти детей домой, будет ли компенсация сорванного отдыха или смена в "Ласпи" будет продолжена", – добавляют представители СМИ.

Также ресурс обнародовал фото пляжа, вблизи которого располагается лагерь.

Напомним, недавно в Житомирской местная жительница обнаружила в собственной квартире 16-летнего сына и 15-летнюю девушку без признаков жизни. По словам правоохранителей, подростки отравились неизвестным веществом.