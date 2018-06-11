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ЗМІ опублікували фото пляжу у Криму, де масово потруїлися діти

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У кримському оздоровчому таборі "Ласпі" масово потруїлися діти. Крім того, до інфекційного відділення лікарні потріпили чотири вихователі.

Як пише "Газета.ua" з посиланням на місцеві ресурси, загалом отруєння зазнали 17 дітей, а одна перебуває у реанімації у вкрай важкому стані.

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"Батькам дають на підпис заяви про те, що забираючи своїх дітей із закритого сьогодні через масове отруєння табору "Ласпі", претензій до адміністрації і вожатих не мають. Батьки чекають за воротами установи, оскільки їх на територію оздоровниці не пускає охорона", – зазначається у матеріалі.

Крім того, журналісти підкреслюють, що до родичів дітей із адміністрації табору ніхто не виходив і з ними ніхто не розмовляв про ситуацію, що склалася.

"Діти самі зателефонували своїм батькам з проханням забрати їх з табору. Крім того, з таким же проханням телефонували і вожаті, які повідомили про харчове отруєння. Не відомо, коли батьки зможуть відвезти дітей додому, чи буде компенсація зірваного відпочинку або зміна в "Ласпі" буде продовжена", – додають представники ЗМІ.

Також ресурс оприлюднив фото пляжу, поблизу якого розташовується табір. 

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині місцева жителька виявила у власній квартирі 16-річного сина та 15-річну дівчину без ознак життя. За словами правоохоронців, підлітки отруїлися невідомою речовиною. 

Теги: Новини України отруєння Фотоновини Кримінальні новини Новини Криму Діти Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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