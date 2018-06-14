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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Луганщині від отруєння грибами помер восьмирічний хлопчик

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В Луганській області внаслідок отруєння грибами помер 8-річний хлопчик
В Луганській області внаслідок отруєння грибами помер 8-річний хлопчик / Ілюстративне фото

В Луганській обласній дитячій лікарні внаслідок отруєння грибами помер 8-річний хлопчик, який 11 червня разом з 15-річним братом та матір'ю був госпіталізований до реанімації.

Про це повідомляє прес-служба поліції області. 

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Також у поліції повідомляють про ще один випадок отруєння грибами. 

"12 червня за медичною допомогою звернувся 50-річний мешканець смт. Новотошківка. Зі слів чоловіка йому стало зле після вживання грибів, які він назбирав у лісі", – розповідають у поліції. 

Потерпілого госпіталізовано до Лисичанської центральної лікарні, стан чоловіка важкий. 

Поліція закликає відмовитися від збирання та вживання в їжу грибів, походження та вид яких у вас викликає найменші сумніви. У випадку слабкості, запаморочення, нудоти негайно звертайтесь за медичною допомогою. Миттєва реакція на погіршення здоров’я може врятувати ваше життя та життя ваших близьких,
– закликають у поліції. 

Теги: Новини України Новини Луганська отруєння
Джерело: 24 Канал
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