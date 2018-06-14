На Луганщині від отруєння грибами помер восьмирічний хлопчик
В Луганській обласній дитячій лікарні внаслідок отруєння грибами помер 8-річний хлопчик, який 11 червня разом з 15-річним братом та матір'ю був госпіталізований до реанімації.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
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Також у поліції повідомляють про ще один випадок отруєння грибами.
"12 червня за медичною допомогою звернувся 50-річний мешканець смт. Новотошківка. Зі слів чоловіка йому стало зле після вживання грибів, які він назбирав у лісі", – розповідають у поліції.
Потерпілого госпіталізовано до Лисичанської центральної лікарні, стан чоловіка важкий.
Поліція закликає відмовитися від збирання та вживання в їжу грибів, походження та вид яких у вас викликає найменші сумніви. У випадку слабкості, запаморочення, нудоти негайно звертайтесь за медичною допомогою. Миттєва реакція на погіршення здоров’я може врятувати ваше життя та життя ваших близьких,
– закликають у поліції.