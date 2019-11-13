На Луганщине шахтеры вторые сутки протестуют под землей

Шахтере "Первомайскуголь" в Луганской области вторые сутки отказываются выходить из шахт, требуя выплатить им задолженность по зарплате. Протестуют также шахтеры Донбасса и Львовщины.

Сейчас общая задолженность на "Первомайскуголь" составляет более 244 миллионов гривен.

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К протесту 45 горняков шахты "Горная", протестующих с 12 ноября, присоединились еще 19 сотрудников шахт "Тошковская" и "Карбонит",

– сообщил в Фейсбуке глава Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец.

По его словам, ситуация в шахтерских коллективах достаточно напряженная. Шахтеры отказываются подниматься на поверхность из-за невыплаченной им заработной платы за июнь – октябрь.

Профсоюз работников угольной промышленности Украины отмечает, что на октябрь 2019 года задолженность по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях Украины составляет 1,2 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Независимый профсоюз горняков Украины объявил "Национальный трудовой конфликт". Его объяснили длительным массовым нарушением конституционного права на своевременную оплату труда.

Как шахтеры других регионов реагируют на ситуацию?

В Мирнограде, что в Донецкой области, шахтеры с протестом пришли под админздание "Мирноградвугилля".

На 14 ноября запланирована акция протеста шахтеров во Львове. Горнякам "Львовуголь" задолжали 354 миллионов гривен.

Что известно о попытках решить проблему?

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет на 2019 год, которым, в частности, предусматривается выделение 1 миллиарда гривен дополнительного финансирования государственных шахт.