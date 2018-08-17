На Луганщине женщина продала дочь за 2 тысячи гривен

На Луганщине правоохранители разоблачили и задержали 38-летнюю женщину, которая за денежное вознаграждение в сумме 2000 гривен продала свою 15-летнюю дочь для попрошайничества.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Луганской области.

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Женщину задержали, а во время личного досмотра вещей у нее изъяли полученные за ребенка деньги.

Открыто производство по статье "торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека", которая предусматривает наказание в виде от 8 до 15 лет лишения свободы с компенсацией имущества. Правоохранители решают вопрос о уведомлении о подозрении, а также об избрании меры пресечения задержанной.

Напомним, 10 августа в Хмельницкой области полиция задержала 32-летнюю женщину, которая хотела сдать двух своих детей в аренду для попрошайничества. Детей сразу же забрали на обследование в больницу. В них есть несколько травм, но где они их получили, дети не признаются.