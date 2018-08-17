16:18
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

На Луганщині жінка продала дочку за 2 тисячі гривень

492 Читать новость на русском
На Луганщині жінка продала дочку за 2 тисячі гривень для жебракування
На Луганщині жінка продала дочку за 2 тисячі гривень для жебракування / westnews.com.ua

На Луганщині правоохоронці викрили та затримали 38-річну жінку, яка за грошову винагороду в сумі 2000 гривень продала свою 15-річну доньку для жебракування.

Про це повідомила прес-служба поліції Луганської області.

Читайте також: У Харкові почали судити няню, яка побила дитину з ДЦП

Жінку затримали, а під час особистого огляду речей в неї вилучили отримані за дитину гроші.

Відкрито провадження за статтею "торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини", що передбачає покарання у вигляді від 8 до 15 років позбавлення волі з компенсацією майна. Правоохоронці вирішують питання про повідомлення про підозру, а також про обрання запобіжного заходу затриманій.

Нагадаємо, 10 серпня на Хмельниччині поліція затримала 32-річну жінку, яка хотіла здати двох своїх дітей в оренду для жебракування. Дітей одразу ж забрали на обстеження до лікарні. В них є кілька травм, але де вони їх отримали, діти не зізнаються.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Луганська Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російські та іноземні артисти, які відмовилися виступати в Криму: список
сьогодні, 16:07 Російські та іноземні артисти, які відмовилися виступати в Криму: список
Наталя Боднар
Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
сьогодні, 15:00 Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
Віталій Кулик
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
сьогодні, 14:00 Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
Віталій Шабунін
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні, 13:02 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
5397
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
ТОП-10 найпрестижніших професій
1 жовтня 2013 , 08:03
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Гендиректор "Шахтаря" провів паралелі між бійками за участі Ярмоленка та Зозулі
 12 травня 2016 , 17:35
Знаменитий український тренер покинув свій клуб, коли побачив те, що сталось на Майдані
 20 лютого 2017 , 09:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук