На Луганщині жінка продала дочку за 2 тисячі гривень

На Луганщині правоохоронці викрили та затримали 38-річну жінку, яка за грошову винагороду в сумі 2000 гривень продала свою 15-річну доньку для жебракування.

Про це повідомила прес-служба поліції Луганської області.

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Жінку затримали, а під час особистого огляду речей в неї вилучили отримані за дитину гроші.

Відкрито провадження за статтею "торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини", що передбачає покарання у вигляді від 8 до 15 років позбавлення волі з компенсацією майна. Правоохоронці вирішують питання про повідомлення про підозру, а також про обрання запобіжного заходу затриманій.

Нагадаємо, 10 серпня на Хмельниччині поліція затримала 32-річну жінку, яка хотіла здати двох своїх дітей в оренду для жебракування. Дітей одразу ж забрали на обстеження до лікарні. В них є кілька травм, але де вони їх отримали, діти не зізнаються.