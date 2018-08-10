На Хмельниччині затримали жінку, яка хотіла здати в оренду дітей для жебракування

10 серпня на Хмельниччині поліція затримала 32-річну жінку, яка хотіла здати двох своїх дітей в оренду для жебракування.

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

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Мати родом з Вінницької області, але віднедавна проживала у Хмельницькому разом з дітьми та співмешканцем. Діти повинні були жебракувати в сусідній області за 15 тисяч гривень. Зловмисниця написала розписку про те, що добровільно передає дітей і жодних претензій не має. Хлопчикам віком 2 та 6 років мати сказала, що вони їдуть у літній табір.



Діти, яких мати хотіла здати в оренду



Жінка отримала частину коштів у розмірі 5 тисяч гривень



Умови проживання дітей

Затримали жінку під час отримання нею частини коштів у розмірі 5 тисяч гривень.

Зараз дітям нічого не загрожує, їх забрали на обстеження до лікарні.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про оголошення фігурантці про підозру та обрання їй міри запобіжного заходу.