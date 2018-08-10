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На Хмельнитчине задержали женщину, которая хотела сдать в аренду детей для попрошайничества

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На Хмельнитчине задержали женщину, которая хотела сдать в аренду детей для попрошайничества
На Хмельнитчине задержали женщину, которая хотела сдать в аренду детей для попрошайничества / pushkinska.net

10 августа на Хмельнитчине полиция задержала 32-летнюю женщину, которая хотела сдать двух своих детей в аренду для попрошайничества.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

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Мать родом из Винницкой области, но с недавних пор проживала в Хмельницком вместе с детьми и сожителем. Дети должны были просить милостыню в соседней области за 15 тысяч гривен. Злоумышленница написала расписку о том, что добровольно передает детей и никаких претензий не имеет. Мальчикам в возрасте 2 и 6 лет мать сказала, что они едут в летний лагерь.

Діти Хмельницький
Дети, которых мать хотела сдать в аренду

Діти Хмельниччина
Женщина получила часть средств в размере 5 тысяч гривен

Хмельниччина Діти Поліція
Условия проживания детей

Задержали женщину во время получения им части средств в размере 5 тысяч гривен.

Сейчас детям ничего не угрожает, их забрали на обследование в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении и избрания ей меры пресечения.

Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Украины Полиция Новости Хмельницкого
Источник: 24 канал
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