На Луне может появиться сеть 4G

В следующем году на Луне может появиться первая мобильная сеть, которая позволит передавать снимки лунных пейзажей на Землю с высоким разрешением.

О работе над этой миссией объявили Vodafone Germany, компания, которая создает машины Audi, и производитель сетевого оборудования Nokia. Vodafone сделали Nokia своим технологическим партнером для разработки устройства для создания космической сети, которое будет весить меньше, чем мешок с сахаром, говорится в издании The Telegraph.

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После его отправки на Луну два луноходаы Quattro с помощью 4G смогут передавать HD-видео, фотографии и результаты научных экспериментов в автономный модуль (ALINA), который, в свою очередь, будет отправлять их на Землю. Необходимое оборудование должны отправить на Луну в 2019 году с помощью ракеты SpaceX Falcon 9.

"Этот проект предполагает радикально инновационный подход к развитию инфраструктуры мобильной сети", – говорит исполнительный директор Vodafone Germany Ханнес Аметсрейтер.