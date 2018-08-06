На Львовщине горела деревянная церковь XVIII века

В воскресенье, 5 августа, произошел пожар в церкви "Введение в Храм Пресвятой Богородицы" УГКЦ 1798 года постройки в селе Горожанна Николаевского района на Львовщине. Во время возгорания церковь была закрыта, поэтому пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

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Отметим, что деревянная церковь, площадь которой 125 квадратных метров, а высота 15 метров, является памятником архитектуры местного значения.

На Львовщине загорелась деревянная церковь

Пожар распространялся довольно быстро по деревянным конструкциям церкви и на момент прибытия спасателей охватил большую часть здания. В результате пожара произошло обрушение двух куполов церкви.

Благодаря оперативным действиям пожарных и своевременному привлечению сил и средств, удалось спасти церковь от уничтожения огнем, и не допустить переброски огня на рядом расположенную колокольню,

– ответили в пресс-службе.

Причина возникновения пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

К слову, на севере Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь унес уже 7 жизней, а также выпалил значительно большую площадь, чем когда-либо прежде.