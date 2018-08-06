18:39
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

На Львівщині горіла дерев'яна церква XVIII століття

301 Читать новость на русском
На Львівщині горіла дерев'яна церква XVIII століття
На Львівщині горіла дерев'яна церква XVIII століття / ДСНС

У неділю, 5 серпня, сталася пожежа в церкві "Введення в Храм Пресвятої Богородиці" УГКЦ 1798 року побудови в селі Горожанна Миколаївського району, що на Львівщині. Під час загоряння церква була зачиненою, тому постраждалих немає.

Про це повідомила прес-служба ДСНС у Львівській області.

Читайте також: Через пожежу в центрі Києва перекрили рух трамваїв

Зазначимо, що дерев'яна церква, площа якої 125 квадратних метрів, а висота 15 метрів, є пам’яткою архітектури місцевого значення.

На Львівщині загорілася дерев'яна церква
На Львівщині загорілася дерев'яна церква

Пожежа поширювалася досить швидко по дерев'яних конструкціях церкви та на момент прибуття рятувальників охопила більшу частину будівлі. Внаслідок пожежі відбувся обвал двох куполів церкви.

Завдяки оперативним діям вогнеборців та своєчасному залученню сил і засобів, вдалося врятувати церкву від знищення вогнем, та не допустити перекидання вогню на поруч розміщену дзвіницю,
– відповіли у прес-службі.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

До слова, на півночі Каліфорнії, що у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь забрав вже 7 життів, а також випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше.

Теги: Новини України Пожежа Легенди Львова ДСНС
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: дивовижні місця Харківщини, що зачаровують красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: дивовижні місця Харківщини, що зачаровують красою
Наталя Боднар
Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
сьогодні, 17:00 Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
Олексій Чибісов
Під час технофесту у Дніпрі збудують з LEGO Хогвартс, Месників та Зірку Смерті
сьогодні, 16:01 Під час технофесту у Дніпрі збудують з LEGO Хогвартс, Месників та Зірку Смерті
Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
сьогодні, 15:02 Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
Блог Соцмережі
Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
сьогодні, 12:09 Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
ProZorro
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Будемо працювати з Трампом, – у Порошенка відреагували на результати виборів у США
 9 листопада 2016 , 11:45 1
Збірна України - чемпіон Європи по товариських матчах у 2016 році
 4 червня 2016 , 08:00
Нападник "Динамо" забив вже 22 гол в чемпіонаті Бельгії
 22 грудня 2016 , 22:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук