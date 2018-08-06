На Львівщині горіла дерев'яна церква XVIII століття

У неділю, 5 серпня, сталася пожежа в церкві "Введення в Храм Пресвятої Богородиці" УГКЦ 1798 року побудови в селі Горожанна Миколаївського району, що на Львівщині. Під час загоряння церква була зачиненою, тому постраждалих немає.

Про це повідомила прес-служба ДСНС у Львівській області.

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Зазначимо, що дерев'яна церква, площа якої 125 квадратних метрів, а висота 15 метрів, є пам’яткою архітектури місцевого значення.



На Львівщині загорілася дерев'яна церква

Пожежа поширювалася досить швидко по дерев'яних конструкціях церкви та на момент прибуття рятувальників охопила більшу частину будівлі. Внаслідок пожежі відбувся обвал двох куполів церкви.

Завдяки оперативним діям вогнеборців та своєчасному залученню сил і засобів, вдалося врятувати церкву від знищення вогнем, та не допустити перекидання вогню на поруч розміщену дзвіницю,

– відповіли у прес-службі.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

До слова, на півночі Каліфорнії, що у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь забрав вже 7 життів, а також випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше.