Смертельна пожежа у Каліфорнії: вогонь охопив рекордну кількість території

На півночі Каліфорнії, що у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь забрав вже 7 життів. Вогонь випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше.

Про це повідомляє Reuters.

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"Одна з найбільш спустошливих в історії Каліфорнії пожеж уже забрала 7 життів, включаючи прабабусю, двох дітей, пожежника й водія бульдозера. Останньою жертвою став працівник енергетичної компанії, який загинув на північ від Сакраменто", – йдеться в повідомленні.

За рахунок високої температури та сильного вітру вогонь стрімко поширюється. Загалом за останній тиждень пожежі в Каліфорнії охопили близько 117,3 тисяч гектарів – це вдвічі більше, ніж у середньому за останні 5 років.