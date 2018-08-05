Смертельный пожар в Калифорнии: огонь охватил рекордное количество территории

На севере Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь унес уже 7 жизней. Огонь выжег значительно большую площадь, чем когда-либо ранее.

Об этом сообщает Reuters.

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"Один из самых опустошительных в истории Калифорнии пожаров уже унес 7 жизней, включая прабабушку, двоих детей, пожарника и водителя бульдозера. Последней жертвой стал сотрудник энергетической компании, который погиб к северу от Сакраменто", – говорится в сообщении.

За счет высокой температуры и сильного ветра огонь стремительно распространяется. В целом за последнюю неделю пожары в Калифорнии охватили около 117,3 тысяч гектаров – это вдвое больше, чем в среднем за последние 5 лет.