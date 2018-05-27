На Львовщине возле полигона нашли мертвого военнослужащего
У Яворовского военного полигона во Львовской области 26 мая нашли мертвым 38-летнего военнослужащего. Тело мужчины обнаружили в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя Западного регионального медиа-центра Минобороны Украины Александра Поронюка.
Сообщается, что обнаруженный умерший мужчина проходил на полигоне переподготовку по одной из военных специальностей.
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Поронюк отметил, что обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают работники военной службы правопорядка и военной прокуратуры.
Источник: 24 Канал
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