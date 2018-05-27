На Львовщине возле полигона нашли мертвого военнослужащего

У Яворовского военного полигона во Львовской области 26 мая нашли мертвым 38-летнего военнослужащего. Тело мужчины обнаружили в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя Западного регионального медиа-центра Минобороны Украины Александра Поронюка. Сообщается, что обнаруженный умерший мужчина проходил на полигоне переподготовку по одной из военных специальностей. Читайте также: Под обстрелами боевиков в Луганской области погибли 2 работника "Альфы" Поронюк отметил, что обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают работники военной службы правопорядка и военной прокуратуры.