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      На майские праздники в Киеве возможны беспорядки и провокации

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      Праздники должны пройти безопасно
      Праздники должны пройти безопасно / 24 канал

      Майские праздники – время, когда российские спецслужбы с особым вниманием следят за Украиной. Они прилагают немало усилий, чтобы праздники прошли так, чтобы было что показать на пропагандистском телевидении и обсудить на ток-шоу. Правда, по мнению украинских экспертов по безопасности, по крайней мере в этом году 1 мая должно пройти без эксцессов, чего нельзя сказать о праздновании Дня победы.

      Возможны ли массовые беспорядки и какие превентивные меры будет проведны – 24 каналу рассказали эксперты и представители правоохранительных органов.

      Напомнить о себе

      По мнению опрошенных нами экспертов, празднование 1 мая должна пройти без эксцессов, чего нельзя сказать о девятом. Ведь в Киеве в День победы над нацизмом традиционно происходит шествие – "Никто не забыт, ничто не забыто". Это мероприятие является аналогом российского "Бессмертного полка". Обычно, он сопровождается протестными акциями, проведение которых ожидают и в этом году.

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      1 мая особых провокаций не ожидается. Правда, возможны различные протестные форматы со стороны социалистов. Есть вероятность, что проявятся остатки коммунистической партии. С другой стороны, это могут быть патриотические движения, которые будут выражать свой протест, устроив разнообразные акции. Спровоцирует ли это дестабилизацию? Нет! По нашим оценкам, масштабного противостояния политического формата – не будет, локальные – возможны,
      - убежден председатель Высшего совета Народного собрания, генерал армии Украины Николай Маломуж.

      травневі свята, захист учасників акцій
      Российские провокаторы будут "работать" над созданием телекартинки

      В эти дни о себе может напомнить лидер Коммунистической партии Петр Симоненко. Он может выйти на акцию, посвященную празднованию 9 мая, и привлечь к ней партийцев. Это ему нужно, чтобы напомнить о себе накануне парламентских выборов. Очевидно, когда - тяжеловес украинской политики захочет воспользоваться возможностью и зайти в парламент.

      На так называемое победобесие, которое будет инициировано российскими структурами в Украине, возможна попытка проведения массовых акций. Речь идет о возложении цветов, демарши с использованием запрещенной коммунистической символики. Возможно, некоторые аферисты повытягивают на улицу пожилых людей, дадут им флаги с символикой Сталина. Конечно, у нас достаточно много полезных ультраправых идиотов, которые попытаются бросаться на обманутых людей. Поэтому есть вероятность столкновений,
      – отмечает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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      Обезвредить угрозу

      В то же время, эксперты убеждены, что массовых беспорядков не будет. Ведь полиция уже положительно показала себя "в действии": четко отработала модель защиты людей во время дебатов между кандидатами в президенты на стадионе, а также 1-2 тура президентских выборов. Поэтому, масштабных провокаций не будет, локальные возможны, но они будут нейтрализованы правоохранительными органами Украины.

      поліція, 9 травня, 1 травня
      В полиции уверяют, что не допустят беспорядков во время празднования

      Заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич убеждает, что на службу по обеспечению публичного порядка во время майских праздников будет задействовано достаточное количество полицейских. Они смогут предотвратить возникновение внештатных ситуаций.

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      На майские праздники предусмотрено выделение личного состава в местах концентрации усилий для обеспечения публичной безопасности и охраны общественного порядка в достаточном количестве. Мы уже доказали, насколько качественно можем выполнять поставленные перед нами задачи. Ведь во время избирательной кампании проблем не возникало, а личный состав действовал четко,
      – сказал командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров.

      Зато в Государственной пограничной службе заявили, что пророссийские байкеры, въезд в Украину которым запрещено, накануне 8-9 мая могут попытаться попасть на территорию нашего государства. Однако, пограничники уверяют, что знают, как нужно действовать в подобных ситуациях.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Публикации Полиция Статьи Столкновения в Киеве
      Источник: 24 канал
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