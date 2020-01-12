На Мальте избрали нового премьер-министра, из-за убийства журналистки

Новым премьер-министром Мальты стал юрист и депутат парламента страны 42-летний Роберт Абела. Предыдущий глава правительства покинул пост из-за скандала.

Из-за какого скандала ушел премьер-министр

Европарламентарии считают, что пребывание на посту премьер-министра Мальты Джозефа Муската тормозит расследование убийства журналистки Дафне Каруаны Галисии.

Важно! Евросоюз прокомментировал смертные приговоры в Беларуси

Ее убили 16 октября 2017 года. 53-летняя Каруана Галисия была автором популярного блога, в котором писала о случаях коррупции среди высокопоставленных политиков. В частности, обвиняла в коррупции премьер-министра Джозефа Муската и его жену. Она погибла в результате взрыва бомбы в ее машине. Взрывное устройство прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно.



Журналистка Каруана Галисия

Что известно о Роберте Абеле

42-летнего Роберта Абелу избрали лидером правящей Лейбористской партии, сообщили на сайте AFP. Это автоматически делает его премьер-министром страны. Он является сыном бывшего президента Мальты Джорджа Абелы, который занимал пост главы государства с 2009 по 2014 год. Он набрал 57,9% голосов.



42-летнего Роберта Абелу избрали лидером правящей Лейбористской партии