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      На Мальте избрали нового премьер-министра, из-за убийства журналистки

      6 Читати новину українською
      Роберт Абела / corporatedispatch.com

      Новым премьер-министром Мальты стал юрист и депутат парламента страны 42-летний Роберт Абела. Предыдущий глава правительства покинул пост из-за скандала.

      Из-за какого скандала ушел премьер-министр

      Европарламентарии считают, что пребывание на посту премьер-министра Мальты Джозефа Муската тормозит расследование убийства журналистки Дафне Каруаны Галисии.

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      Ее убили 16 октября 2017 года. 53-летняя Каруана Галисия была автором популярного блога, в котором писала о случаях коррупции среди высокопоставленных политиков. В частности, обвиняла в коррупции премьер-министра Джозефа Муската и его жену. Она погибла в результате взрыва бомбы в ее машине. Взрывное устройство прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно.


      Журналистка Каруана Галисия

      Что известно о Роберте Абеле

      42-летнего Роберта Абелу избрали лидером правящей Лейбористской партии, сообщили на сайте AFP. Это автоматически делает его премьер-министром страны. Он является сыном бывшего президента Мальты Джорджа Абелы, который занимал пост главы государства с 2009 по 2014 год. Он набрал 57,9% голосов.


      42-летнего Роберта Абелу избрали лидером правящей Лейбористской партии

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Скандал Евросоюз Взрыв Расследования Европарламент
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