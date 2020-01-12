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      Евросоюз прокомментировал смертные приговоры в Беларуси

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      Евросоюз осудил новые смертные приговоры в Беларуси / Иллюстративное фото

      Евросоюз осудил смертные приговоры, которые Беларусь выносит преступникам, в частности – 10 января. ЕС решительно не согласен с такой мерой наказания.

      Три приговора были выполнены в прошлом году и четыре человека сейчас находятся в "очереди на смерть". Об этом сообщают на сайте Европейской службы внешних действий.

      К теме: Отмена смертной казни в Беларуси – Лукашенко увидел проблему в самих белорусах

      Беларусь призывают ввести мораторий на казни.

      Напоминая резолюцию Совета ЕС от 2016 года, которая осуждает применение смертной казни в Беларуси, Европейский союз подтверждает решительное несогласие с применением высшей меры наказания при любых обстоятельствах,
      – отмечают в ЕС.

      Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь. Приговор суда о смертной казни выполняется через расстрел. Это осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

      Что известно о последних смертных приговорах в Беларуси

      • 10 января 2020 года региональный суд Могилева в Беларуси объявил два смертных приговора братьям Илье и Станиславу Костевым.
      • 17 декабря 2019 года в Беларуси расстреляли 36-летнего мужчину, которого приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек. Погибшим было 26 и 27 лет. Могилевский областной суд приговорил его к смертной казни 9 января 2019 года, а 14 мая Верховный суд оставил приговор в силе.
      • В 2018 году были вынесены два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

      За последние 20 лет в Беларуси расстреляли более 400 человек.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Евросоюз Новости политики Криминальные новости Новости Беларуси
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