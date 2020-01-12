Евросоюз прокомментировал смертные приговоры в Беларуси

Евросоюз осудил смертные приговоры, которые Беларусь выносит преступникам, в частности – 10 января. ЕС решительно не согласен с такой мерой наказания.

Три приговора были выполнены в прошлом году и четыре человека сейчас находятся в "очереди на смерть". Об этом сообщают на сайте Европейской службы внешних действий.

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Беларусь призывают ввести мораторий на казни.

Напоминая резолюцию Совета ЕС от 2016 года, которая осуждает применение смертной казни в Беларуси, Европейский союз подтверждает решительное несогласие с применением высшей меры наказания при любых обстоятельствах,

– отмечают в ЕС.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь. Приговор суда о смертной казни выполняется через расстрел. Это осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

Что известно о последних смертных приговорах в Беларуси

10 января 2020 года региональный суд Могилева в Беларуси объявил два смертных приговора братьям Илье и Станиславу Костевым.

17 декабря 2019 года в Беларуси расстреляли 36-летнего мужчину, которого приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек. Погибшим было 26 и 27 лет. Могилевский областной суд приговорил его к смертной казни 9 января 2019 года, а 14 мая Верховный суд оставил приговор в силе.

В 2018 году были вынесены два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

За последние 20 лет в Беларуси расстреляли более 400 человек.