Євросоюз прокоментував смертні вироки в Білорусі

Євросоюз засудив смертні вироки, які Білорусь виносить злочинцям, зокрема – від 10 січня. ЄС рішуче не погоджується із такою мірою покарання.

Три вироки були виконані у минулому році і чотири особи зараз перебувають у "черзі на смерть". Про це повідомляють на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

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Білорусь закликають запровадити мораторій на страти.

Нагадуючи резолюцію Ради ЄС від 2016 року, яка засуджує застосування смертної кари в Білорусі, Європейський союз підтверджує рішучу незгоду з застосуванням найвищої міри покарання за будь-яких обставин,

– наголошують у ЄС.

Білорусь залишається єдиною країною в Європі і на просторі СНД, де зберігається смертна кара. Вирок суду про смертну кару виконується через розстріл. Це засуджують ЄС, ОБСЄ і низка міжнародних організацій.

Що відомо про останні смертні вироки в Білорусі

10 січня 2020 року регіональний суд Могильова в Білорусі оголосив два смертних вироки братам Іллі та Станіславу Костевим.

17 грудня 2019 року в Білорусі розстріляли 36-річного чоловіка, якого засудили до найвищої міри покарання за вбивство двох дівчат. Загиблим було 26 і 27 років.

Могилевський обласний суд засудив його до смертної кари 9 січня 2019 року, а 14 травня Верховний суд залишив вирок у силі.

У 2018 році було винесено два нових смертних вироки, а чотири раніше винесених були приведені у виконання.

За останні 20 років у Білорусі розстріляли понад 400 осіб.