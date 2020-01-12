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      Євросоюз прокоментував смертні вироки в Білорусі

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      Євросоюз засудив нові смертні вироки в Білорусі / Ілюстративне фото

      Євросоюз засудив смертні вироки, які Білорусь виносить злочинцям, зокрема – від 10 січня. ЄС рішуче не погоджується із такою мірою покарання.

      Три вироки були виконані у минулому році і чотири особи зараз перебувають у "черзі на смерть". Про це повідомляють на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

      До теми: Скасування смертної кари в Білорусі – Лукашенко побачив проблему в самих білорусах

      Білорусь закликають запровадити мораторій на страти.

      Нагадуючи резолюцію Ради ЄС від 2016 року, яка засуджує застосування смертної кари в Білорусі, Європейський союз підтверджує рішучу незгоду з застосуванням найвищої міри покарання за будь-яких обставин,
      – наголошують у ЄС.

      Білорусь залишається єдиною країною в Європі і на просторі СНД, де зберігається смертна кара. Вирок суду про смертну кару виконується через розстріл. Це засуджують ЄС, ОБСЄ і низка міжнародних організацій.

      Що відомо про останні смертні вироки в Білорусі

      • 10 січня 2020 року регіональний суд Могильова в Білорусі оголосив два смертних вироки братам Іллі та Станіславу Костевим.
      • 17 грудня 2019 року в Білорусі розстріляли 36-річного чоловіка, якого засудили до найвищої міри покарання за вбивство двох дівчат. Загиблим було 26 і 27 років.
      • Могилевський обласний суд засудив його до смертної кари 9 січня 2019 року, а 14 травня Верховний суд залишив вирок у силі.
      • У 2018 році було винесено два нових смертних вироки, а чотири раніше винесених були приведені у виконання.

      За останні 20 років у Білорусі розстріляли понад 400 осіб.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Кримінальні новини Євросоюз Новини Білорусі Новини політики
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