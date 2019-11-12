Скасування смертної кари в Білорусі: Лукашенко побачив проблему в самих білорусах

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заяву, що смертну кару в цій країні має скасовувати не він, а самі білоруси шляхом референдуму. Наразі ж більшість жителів, як і раніше, підтримують ідею страчувати людей за злочини.

Як зауважив Лукашенко під час першого свого за три роки візиту до Євросоюзу, а саме до Австрії, сьогодні Білорусь до питання скасування смертної кари байдуже ставитися не може, передає білоруська державна інформаційна агенція БелТА.

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Ми дуже часто проводимо опитування щодо скасування смертної кари. Нічого відтоді, як питання було вирішено на референдумі, не змінилося. Стоїть питання, чи варто це знову сьогодні виносити на референдум, щоб отримати негативну відповідь. Думаю, не варто,

– наголосив білоруський президент.

За словами політика, свого часу у Брюсселі офіційний Мінськ домовився з європейськиим політиками, що сторони у цьому напрямку працюватимуть разом. У підсумку виробили певний план, так звану дорожню карту, щодо роботи з білоруським суспільством.

"Ми у цьому напрямку рухаємося. Референдум вирішив цю проблему, референдум запровадив смертну кару в Білорусі, референдум і лише референдум може її скасувати. Поспіх тут може лише зашкодити", – підкреслив він.

Водночас Лукашенко дорікнув європейцям, що вони вимагають скасування смертної кари від Білорусі, а від США та Китаю – ні.

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Що відомо про смертну кару в Білорусі

Білорусь уже тривалий час залишається єдиною країною в Європі, де діє смертна кара за злочини. Річ у тім, що в 1994 році, коли тут ухвалювали першу Конституцію, депутати не наважилися забрати відповідний пункт. Більше того, тоді не було законодавчої альтернативи для найсуворішого покарання, а пожиттєве ув’язнення з’явилося лише у 1995 році.

Влада Білорусі намагається всіляко приховати виконання смертних вироків і ніколи офіційно про них не повідомляє. Також, коли та де було страчено засудженого, не повідомляють і його родичів. Рідня страченого навіть не отримує його тіло, оскільки розстріляних ховають таємно. Здебільшого розстріл відбувається до розгляду оскарження. А про випадки смертної кари стає відомим лише зі свідчень інших засуджених до страти або від правозахисників, які контактують з рідними засуджених.

Загалом за роки незалежності у Білорусі винесли понад 300 смертних вироків. Від смертної кари країну періодично закликають відмовитися як Євросоюз, так і Комітет із прав людини ООН, проте білоруський президент Олександр Лукашенко відповідає, що це вибір самих білорусів.

У 2019 році сталося щонайменше два випадки, коли у Білорусі оголошували смертні вироки. Зокрема, тут до смертної кари засудили:

– 36-річного Олександра Осиповича (його суд визнав винним у вбивстві двох дівчат);

– 50-річного Віктора Павлова (його звинувачують у вбивстві двох літніх жінок).

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Зауважимо, що смертну кару в Україні скасували у 2000 році. До цього вона існувала "як виняткова міра покарання" та дісталася у спадок від СРСР. Виконували смертні вироки в Україні за допомогою розстрілу. Отримати таке покарання можна було лише за рішенням Конституційного суду, а засуджували до смертної кари за особливо небезпечні злочини проти держави, проти життя, правосуддя та за воєнні злочини.