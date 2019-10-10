ПАРЄ закликає низку країн скасувати смертну кару: у переліку є партнери України

У Парламентській асамблеї Ради Європи звернулися до низки країн із закликом відмовитися від застосування смертної кари. Відповідну заяву оприлюднив комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини.

Звернення приурочене до сімнадцятого Всесвітнього дня проти смертної кари, повідомляє "Укрінформ".

До слова: Одна з мусульманських країн запровадила смертну кару за подружню зраду

Зокрема, скасувати дію законів про смертну кару закликали:

США;

Ізраїль;

Японію;

Йорданію;

Казахстан;

Марокко;

Білорусь;

Палестинську автономію.



Де у світі застосовують смертну кару: карта

Що відомо про смертну кару в Україні

Смертна кара була офіційним покаранням у СРСР. Але зі здобуттям незалежності Україні треба було вирішити: залишити чи назавжди забути про цей вид покарання. Суперечки точилися довго, адже 90-ті роки були нелегкими.

Протягом 1990-2000 років в Україні смертна кара існувала "як виняткова міра покарання". Здійснювалася вона у вигляді розстрілу. Такий вид покарання можна було отримати за особливо небезпечні злочини проти держави, проти життя, правосуддя, за воєнні злочини. Таке рішення міг прийняти лише Конституційний Суд. Спочатку на виконання таких вироків було накладено мораторій.

У 1999 році активно заговорили про те, що смертна кара суперечить Конституції України. Тож за рік її офіційно скасували. І смертна кара зникла з Кримінального кодексу. Щоправда, КПУ намагалася повернути міру покарання і навіть зареєструвала відповідний законопроект. Але їм не вдалося просунути свою ідею.