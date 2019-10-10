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      ПАСЕ призывает ряд стран отменить смертную казнь: в списке есть партнеры Украины

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      ПАСЕ призывает ряд государств отменить смертную казнь
      ПАСЕ призывает ряд государств отменить смертную казнь / ukrinform.ua

      В Парламентской ассамблее Совета Европы обратились к ряду стран с призывом отказаться от применения смертной казни. Соответствующее заявление обнародовал комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека.

      Обращение приурочено к семнадцатому Всемирному дню против смертной казни, сообщает "Укринформ".

      К слову: Одна из мусульманских стран ввела смертную казнь за супружескую измену

      В частности, отменить действие законов о смертной казни призывали:

      • США;
      • Израиль;
      • Японию;
      • Иорданию;
      • Казахстан;
      • Марокко;
      • Беларусь;
      • Палестинскую автономию.

      Смертна кара: карта
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      Что известно о смертной казни в стране

      Смертная казнь была официальным наказанием в СССР. Но с обретением независимости Украине надо было решить: оставить или навсегда забыть об этом виде наказания. Споры шли долго, ведь 90-е годы были нелегкими.

      В течение 1990-2000 годов в Украине смертная казнь существовала "как исключительная мера наказания". Осуществлялась она в виде расстрела. Такой вид наказания можно было получить за особо опасные преступления против государства, против жизни, правосудия, за военные преступления. Такое решение мог принять только Конституционный Суд. Сначала на исполнение таких приговоров был наложен мораторий.

      В 1999 году активно заговорили о том, что смертная казнь противоречит Конституции Украины. Поэтому через год ее официально отменили. И смертная казнь исчезла из Уголовного кодекса. Правда, КПУ пыталась вернуть меру наказания и даже зарегистрировала соответствующий законопроект. Но им не удалось продвинуть свою идею.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости США Палестина Новости Беларуси Марокко Новости Казахстана Иордания Япония Новости Израиля ПАСЕ
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