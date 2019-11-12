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      Отмена смертной казни в Беларуси: Лукашенко увидел проблему в самих белорусах

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      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / Getty Images

      Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление, что смертную казнь в этой стране должен отменять не он, а сами белорусы путем референдума. Сейчас же большинство жителей по-прежнему поддерживают идею казнить людей за преступления.

      Как отметил Лукашенко во время своего первого за три года визита в Евросоюз, а именно в Австрию, сегодня Беларусь к вопросу отмены смертной казни равнодушно относиться не может, передает белорусское государственное информационное агентство БелТА.

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      Мы очень часто проводим опрос об отмене смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит вопрос, стоит ли это снова сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит,
      – подчеркнул белорусский президент.

      По словам политика, в свое время в Брюсселе официальный Минск договорился с європейськиим политиками, что стороны в этом направлении будут работать вместе. В итоге выработали определенный план, так называемую дорожную карту по работе с белорусским обществом.

      "Мы в этом направлении движемся. Референдум решил эту проблему, референдум ввел смертную казнь в Беларуси, референдум и только референдум может ее отменить. Спешка здесь может только навредить", – подчеркнул он.

      В то же время Лукашенко упрекнул европейцев, что они требуют отмены смертной казни от Беларуси, а от США и Китая – нет.

      Лукашенко прокомментировал вопрос смертной казни в Беларуси: смотрите видео

      Что известно о смертной казни в Беларуси

      Беларусь уже долгое время остается единственной страной в Европе, где действует смертная казнь за преступления. Дело в том, что в 1994 году, когда здесь принимали первую Конституцию, депутаты не решились убрать соответствующий пункт. Более того, тогда не было законодательной альтернативы для самого сурового наказания, а пожизненное заключение появилось только в 1995 году.

      Власти Беларуси пытаются всячески скрыть исполнение смертных приговоров и никогда официально о них не сообщают. Также, когда и где был казнен осужденный, не сообщают и его родственников. Родня казненного даже не получает его тело, поскольку расстрелянных хоронят тайно. В основном расстрел происходит до рассмотрения обжалования. А о случаях смертной казни становится известно из показаний других осужденных к смертной казни или от правозащитников, которые контактируют с родными осужденных.

      В целом за годы независимости в Беларуси вынесли более 300 смертных приговоров. От смертной казни страну периодически призывают отказаться как Евросоюз, так и Комитет по правам человека ООН, однако белорусский президент Александр Лукашенко отвечает, что это выбор самих белорусов.

      В 2019 году произошло по меньшей мере два случая, когда в Беларуси объявляли смертные приговоры. В частности, здесь к смертной казни приговорили:

      – 36-летнего Александра Осиповича (его суд признал виновным в убийстве двух девушек);

      – 50-летнего Виктора Павлова (его обвиняют в убийстве двух пожилых женщин).

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      Заметим, что смертную казнь в Украине отменили в 2000 году. До этого она существовала как "исключительная мера наказания" и досталась в наследство от СССР. Исполняли смертные приговоры в Украине с помощью расстрела. Получить такое наказание можно было лишь по решению Конституционного суда, а приговаривали к смертной казни за особо опасные преступления против государства, против жизни, правосудия и за военные преступления.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Александр Лукашенко Новости Беларуси Новости политики
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