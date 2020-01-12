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      На Мальті обрали нового прем'єр-міністра, через вбивство журналістки

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      Роберт Абела / corporatedispatch.com

      Новим прем'єр-міністром Мальти став юрист і депутат парламенту країни 42-річний Роберт Абела. Попередній очільник уряду залишив посаду через скандал.

      Через який скандал пішов прем'єр-міністр

      Європарламентарі вважають, що перебування на посаді прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската гальмує розслідування убивства журналістки Дафне Каруани Галісії. 

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      Її вбили 16 жовтня 2017 року. 53-річна Каруана Галісія була автором популярного блогу, в якому писала про випадки корупції серед високопоставлених політиків. Зокрема, звинувачувала у корупції прем'єр-міністра Джозефа Муската та його дружину. Вона загинула у результаті вибуху бомби в її машині. Вибуховий пристрій прикріпили під її машиною та привели у дію дистанційно.


      Журналістка Каруана Галісія

      Що відомо про Роберта Абелу

      42-річного Роберта Абелу обрали лідером панівної Лейбористської партії, повідомили на сайті AFP. Це автоматично робить його прем'єр-міністром країни. Він є сином колишнього президента Мальти Джорджа Абели, який обіймав пост глави держави з 2009 по 2014 рік. Він набрав 57,9% голосів.


      42-річного Роберта Абелу обрали лідером панівної Лейбористської партії

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Скандал Євросоюз Вибух Розслідування Європарламент
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