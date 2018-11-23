На место Ирины Фриз в Совет войдет одесский политик

В ближайшее время Верховная Рада Украины пополнится новым народным депутатом. Вместо нардепа Ирины Фриз, которую накануне назначили на должность министра по делам ветеранов, в Совет зайдет Владимир Куренной.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия на своем сайте.

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После освобождения места Ирины Фриз, Куренной приобретет статус народного депутата. Он занимает 86-й номер в списке БПП.

Еще с апреля 2015 года он возглавляет департамент местного самоуправления и децентрализации Администрации президента. В 2006-2007 и 2012-2014 годах был народным депутатом соответственно 5 и 7 созывов Верховной Рады.

Кто такой Владимир Куренной? Бывший заместитель мэра Одессы Эдуарда Гурвица. Он дважды был народным депутатом – от "Блока Юлии Тимошенко" и "Удара". Сейчас будущий депутат больше ориентируется на команду Петра Порошенко, чем на бывших соратников по партии "Удар". Судя по странице Владимира Куренного в Facebook, он обожает все, что связано с Великобританией, а также пытается быть похожим на ее премьер-министра времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля.

Напомним, что 22 ноября Верховная Рада поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов. За это решение проголосовало 270 депутатов.