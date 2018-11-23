14:13
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      На место Ирины Фриз в Совет войдет одесский политик

      22 Читати новину українською
      Владимир Куренной
      Владимир Куренной / kherson.life

      В ближайшее время Верховная Рада Украины пополнится новым народным депутатом. Вместо нардепа Ирины Фриз, которую накануне назначили на должность министра по делам ветеранов, в Совет зайдет Владимир Куренной.

      Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия на своем сайте.

      Читайте также: Когда начнет работать министерство по делам ветеранов

      После освобождения места Ирины Фриз, Куренной приобретет статус народного депутата. Он занимает 86-й номер в списке БПП.

      Еще с апреля 2015 года он возглавляет департамент местного самоуправления и децентрализации Администрации президента. В 2006-2007 и 2012-2014 годах был народным депутатом соответственно 5 и 7 созывов Верховной Рады.

      Кто такой Владимир Куренной? Бывший заместитель мэра Одессы Эдуарда Гурвица. Он дважды был народным депутатом – от "Блока Юлии Тимошенко" и "Удара". Сейчас будущий депутат больше ориентируется на команду Петра Порошенко, чем на бывших соратников по партии "Удар". Судя по странице Владимира Куренного в Facebook, он обожает все, что связано с Великобританией, а также пытается быть похожим на ее премьер-министра времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля.

      Напомним, что 22 ноября Верховная Рада поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов. За это решение проголосовало 270 депутатов.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Черная пятница 2018: дата в Украине
      сегодня , 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
      21938
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сегодня , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1033
      Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      сегодня , 11:00 Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 125
      Судостроение России – на дне
      сегодня , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 982
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 09:45 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук 30578
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Лукашенко "в курсе" о переговорах в нормандском формате в Минске и ждет гостей
       8 февраля 2015 , 14:39 1
      Около Северского Донца бойцы договорились с кадыровцами о перемирии
       4 декабря 2014 , 14:16
      Голкипер Реала не скрывает своего романа с украинской красавицей (ФОТО)
       30 июля , 21:45
      Легендарный вратарь провел прощальный матч за Боруссию Д – звезды прошлого вернулись на Сигнал Идуна Парк
       8 сентября , 00:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук