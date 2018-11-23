На місце Ірини Фріз до Ради увійде одеський політик

Найближчим часом Верховна Рада України поповниться новим народним депутатом. Замість нардепа Ірини Фріз, яку напередодні призначили на посаду міністра у справах ветеранів, до Ради зайде Володимир Куренной.

Про це інформує Центральна виборча комісія на своєму сайті.

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Після звільнення місця Ірини Фріз, Куренной набуде статусу народного депутата. Він займає 86-й номер у списку БПП.

Ще з квітня 2015 року він очолює департамент місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента. У 2006-2007 та 2012-2014 роках був народним депутатом відповідно 5 та 7 скликань Верховної Ради.

Хто такий Володимир Куренной? Колишній заступник мера Одеси Едуарда Гурвіца. Він двічі був народним депутатом – від "Блоку Юлії Тимошенко" та "Удару". Зараз майбутній депутат більше орієнтується на команду Петра Порошенка, ніж на колишніх соратників по партії "Удар". Судячи зі сторінки Володимира Куренного у Facebook, він обожнює все, що пов’язане з Великобританією, і навіть намагається бути схожим на її прем’єр-міністра часів Другої світової війни Вінстона Черчилля.

Нагадаємо, що 22 листопада Верховна Рада підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду міністра у справах ветеранів. За це рішення проголосували 270 депутатів.