Коли почне працювати міністерство у справах ветеранів

Міністерство у справах ветеранів у повному обсязі почне працювати у червні 2019 року. У відомстві будуть вирішуватиме проблеми не лише учасників російсько-української війни, а й усіх ветеранів військової служби та силових структур.

Про це розповіла міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, передає "Прямий".

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Насправді процес утворення міністерства, на жаль, довгий за нашими процедурними правилами, і відповідно у повному обсязі міністерство зможе запрацювати лише з червня місяця. Ми маємо пройти довгу процедуру призначення державного секретаря, затвердження штатної структури, формування штатної структури. Але, попри всі ці бюрократичні перепони я можу вже зараз зазначити, що ми продовжимо проектну роботу та в нас вже є підтримка наших міжнародних донорів окремих проектів,

– наголосила чиновниця.

За її словами, міністерство почне запускати процес утворення Єдиного державного реєстру ветеранів.

"Ми будемо формувати онлайн-кабінет для ветеранів. Тобто, у нас багато планів і я дуже дякую проектному офісу при Комітеті у справах ветеранів, який зробив майже 90% необхідної роботи для того, щоб розпочати роботу вже неочікуючи юридичних формальних затверджень", – додала Фріз.

Нагадаємо, міністром у справах ветеранів стала Ірина Фріз. Відповідне рішення депутати Верховної Ради ухвалили ввечері 22 листопада.



14 листопада, Кабінет міністрів схвалив створення Державної служби України у справах ветеранів. Нова служба стане спадкоємицею ліквідованої Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО, штат працівників відомства становитиме 150 осіб.



За місяці до цього, 27 лютого, Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес. 7 листопада під будівлею Кабміну кількасот активістів вимагали створити нарешті Міністерство у справах ветеранів.

Що відомо про Ірину Фріз?Вона очолювала постійну делегацію Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, була членом комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони, очолювала підкомітет з питань безпеки державних інформаційних систем. Фріз пройшла до Верховної Ради під №30 списку партії "Блок Петра Порошенко". До цього вона працювала помічником Петра Порошенка під час його перебування на різних державних посадах, зокрема під час перебування його народним депутатом і секретарем Ради національної безпеки і оборони.