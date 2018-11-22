23:13
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, сегодня
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, сегодня
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Когда начнет работать министерство по делам ветеранов

      23 Читати новину українською
      Когда начнет работать министерство по делам ветеранов
      / Фото из открытых источников

      Министерство по делам ветеранов в полном объеме начнет работать в июне 2019 года. В ведомстве будут решать проблемы не только участников российско-украинской войны, но и всех ветеранов военной службы и силовых структур.

      Об этом рассказала министр по делам ветеранов Ирина Фриз, передает "Прямой".

      Читайте также: С фронта в министерство: что ожидать ветеранам от нового ведомства

      На самом деле процесс образования министерства, к сожалению, долгий из-за наших процедурных правил, и соответственно в полном объеме министерство сможет заработать только с июня месяца. Мы должны пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, утверждения штатной структуры, формирования штатной структуры. Но, несмотря на все эти бюрократические преграды я могу уже сейчас отметить, что мы продолжим проектную работу и у нас уже есть поддержка наших международных доноров отдельных проектов,
      – отметила чиновница.

      По ее словам, министерство начнет запускать процесс образования Единого государственного реестра ветеранов.

      "Мы будем формировать онлайн-кабинет для ветеранов. То есть, у нас много планов и я очень благодарна проектному офису при Комитете по делам ветеранов, который сделал почти 90% необходимой работы для того, чтобы начать работу уже не ожидая юридических формальных утверждений", – добавила Фриз.

      Напомним, министром по делам ветеранов стала Ирина Фриз. Соответствующее решение депутаты Верховной Рады приняли вечером 22 ноября.

      14 ноября, Кабинет министров одобрил создание Государственной службы Украины по делам ветеранов. Новая служба станет наследницей ликвидированной Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО, штат работников ведомства составит 150 человек.

      За месяцы до этого, 27 февраля, Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс. 7 ноября под зданием Кабмина несколько сотен активистов требовали создать наконец Министерство по делам ветеранов.

      Что известно про Ирину Фриз?Она возглавляла постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, была членом комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, возглавляла подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем. Фриз прошла в Верховную Раду под №30 списка партии "Блок Петра Порошенко". До этого она работала помощником Петра Порошенко во время его пребывания на различных государственных должностях, в частности в бытность его народным депутатом и секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство по делам ветеранов Ирина Фриз
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Жорстоке вбивство журналіста Василя Сергієнка: чому відпускають злочинців
      сегодня , 23:00 Жорстоке вбивство журналіста Василя Сергієнка: чому відпускають злочинців
      Дмитро Гнап 10
      Главные новости 22 ноября: скандал с KFC в Киеве, новые министры и угрозы Трампа
      сегодня , 22:33 Главные новости 22 ноября: скандал с KFC в Киеве, новые министры и угрозы Трампа
      103
      "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" — двогодинний трейлер ненаписаного роману
      сегодня , 21:30 "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" — двогодинний трейлер ненаписаного роману
      Юлія Ліпенцева 221
      Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
      сегодня , 21:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
      54
      Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно
      сегодня , 19:16 Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно
      Яніна Ткачук 739
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Российские военные массово отказываются от службы на оккупированном Донбассе: известна причина
       19 ноября , 13:59
      Лукашенко "в курсе" о переговорах в нормандском формате в Минске и ждет гостей
       8 февраля 2015 , 14:39 1
      Новенький Range Rover за 49 тысяч гривен – в Украине это реально
       31 июля , 13:01
      Украина – Словакия: Шовковский помогает Лунину – сборная провела тренировку на Арене Львов
       8 сентября , 20:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук