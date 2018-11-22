Когда начнет работать министерство по делам ветеранов

Министерство по делам ветеранов в полном объеме начнет работать в июне 2019 года. В ведомстве будут решать проблемы не только участников российско-украинской войны, но и всех ветеранов военной службы и силовых структур.

Об этом рассказала министр по делам ветеранов Ирина Фриз, передает "Прямой".

Читайте также: С фронта в министерство: что ожидать ветеранам от нового ведомства

На самом деле процесс образования министерства, к сожалению, долгий из-за наших процедурных правил, и соответственно в полном объеме министерство сможет заработать только с июня месяца. Мы должны пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, утверждения штатной структуры, формирования штатной структуры. Но, несмотря на все эти бюрократические преграды я могу уже сейчас отметить, что мы продолжим проектную работу и у нас уже есть поддержка наших международных доноров отдельных проектов,

– отметила чиновница.

По ее словам, министерство начнет запускать процесс образования Единого государственного реестра ветеранов.

"Мы будем формировать онлайн-кабинет для ветеранов. То есть, у нас много планов и я очень благодарна проектному офису при Комитете по делам ветеранов, который сделал почти 90% необходимой работы для того, чтобы начать работу уже не ожидая юридических формальных утверждений", – добавила Фриз.

Напомним, министром по делам ветеранов стала Ирина Фриз. Соответствующее решение депутаты Верховной Рады приняли вечером 22 ноября.



14 ноября, Кабинет министров одобрил создание Государственной службы Украины по делам ветеранов. Новая служба станет наследницей ликвидированной Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО, штат работников ведомства составит 150 человек.



За месяцы до этого, 27 февраля, Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс. 7 ноября под зданием Кабмина несколько сотен активистов требовали создать наконец Министерство по делам ветеранов.

Что известно про Ирину Фриз?Она возглавляла постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, была членом комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, возглавляла подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем. Фриз прошла в Верховную Раду под №30 списка партии "Блок Петра Порошенко". До этого она работала помощником Петра Порошенко во время его пребывания на различных государственных должностях, в частности в бытность его народным депутатом и секретарем Совета национальной безопасности и обороны.