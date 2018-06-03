На мотофестиваль в Черкассах съехались 8 тысяч байкеров

Брутальные мужчины на железных конях заполонили Черкассы. 8 тысяч байкеров из десяти стран мира съехались на мотофестиваль "Тарасова гора". Действо происходит уже 16 лет подряд.

Лес под Черкассами превратился в байкерская городок. Здесь поселились 8 тысяч мотолюбителей из разных стран и уголков Украины. Отдыхали, веселились и мерились мощностями железных коней. Изюминкой стали гонки ретромотоциклов, здесь собрали редкие модели.

Французскому мотоциклу Мотоконфорт почти 100 лет. Он такой остался один в мире. Его владелец Александр Фролов восстановил самостоятельно, это один из первых мотоциклов для людей с физическими недостатками.

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Традиционным и обязательным пунктом фестиваля является совместная поездка в Канев и чествование Кобзаря. Говорят: у байкеров, как и у Шевченко, бунтарский дух и любовь к свободе.

"Так лучше ехать, чем на автомобиле, потому что два колеса везут душу, говорят, а четыре – тело", – утверждает байкер из Знаменки Артем.

После чествования Шевченко – совместное фото на память и возвращение в Черкассы для продолжения празднования.