На мотофестиваль у Черкасах з'їхались 8 тисяч байкерів

Брутальні чоловіки на залізних конях заполонили Черкаси. 8 тисяч байкерів з десяти країн світу з'їхались на мотофестиваль "Тарасова гора". Дійство відбувається уже 16 років поспіль.

Ліс під Черкасами перетворився на байкерське містечко. Тут поселилися 8 тисяч мотолюбителів з різних країн та куточків України. Відпочивали, розважалися та мірялися потужностями залізних коней. Родзинкою стали перегони ретромотоциклів, тут зібрали рідкісні моделі.

Французькому мотоциклу Мотоконфорт майже 100 років. Він такий залишився один у світі. Його власник Олександр Фролов відновив самостійно, це один із перших байків для людей з фізичними вадами.

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Традиційним і обов'язковим пунктом фестивалю є спільна поїздка до Канева та вшанування Кобзаря. Кажуть: у байкерів, як і в Шевченка, бунтарський дух і любов до свободи.

"Так краще їхати, ніж на автівці, бо два колеса везуть душу, кажуть, а чотири – тіло", – стверджує байкер зі Знам’янки Артем.

Опісля вшанування Шевченка – спільне фото на пам'ять та повернення до Черкас для продовження святкування.