На Николаевщине крестьяне заблокировали дорогу, потому что хотят ее ремонта

Жители села Воссиятское в Николаевской области, уже второй день блокируют проезд по дороге из областного центра на Кропивницкий. Они требуют, чтобы начался немедленный ремонт этой дороги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"26 марта в 7:00 около 100 человек перекрыли автомобильное движение на автодороге Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев" вблизи с. Воссиятское Еланецкого района", – сообщают в полиции.

Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют ремонта автодороги, проходящей через населенный пункт.

"По состоянию на 12:00 27 марта акция продолжается. Сейчас автомобильный путь пока не разблокирован, грубых нарушений общественного порядка не допущено", – сообщают в полиции.