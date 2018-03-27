На Миколаївщині селяни заблокували дорогу, бо хочуть її ремонту / фото прес-служби поліції

Жителі села Возсіятське, що на Миколаївщині, вже другий день блокують проїзд дорогою з обласного центру на Кропивницький. Вони вимагають, аби розпочався негайний ремонт цієї дороги.