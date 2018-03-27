На Миколаївщині селяни заблокували дорогу, бо хочуть її ремонту
Жителі села Возсіятське, що на Миколаївщині, вже другий день блокують проїзд дорогою з обласного центру на Кропивницький. Вони вимагають, аби розпочався негайний ремонт цієї дороги.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
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"26 березня о 7:00 близько 100 осіб перекрили автомобільний рух на автодорозі Н-14 "Олександрівка–Кропивницький–Миколаїв" поблизу с. Возсіятське Єланецького району", – повідомляють у поліції.
Місцеві жителі ходять по пішохідному переходу та вимагають ремонту автошляху, який проходить через населений пункт.
"Станом на 12:00 27 березня акція продовжується. Наразі автомобільний шлях поки що не розблоковано, грубих порушень громадського порядку не допущено", – повідомляють у поліції.