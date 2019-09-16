На Николаевщине осквернили памятник жертвам Холокоста и оставили записку с угрозами

Неизвестные лица осквернили памятник жертвам Холокоста в Богдановке Доманевского района Николаевской области и оставили записку.

Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем фейсбуке.

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В Богдановке на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой вспомнили Зеленского, Червоненко и меня,

– написал он.

Долинский опубликовал фото памятника и записки, которую оставили неизвестные вандалы. Интересно, что авторы записки допустили нескольких нехарактерных носим украинского языка ошибок. Это позволяет сделать вывод, что вандалы, которые назвались "украинским народом" на самом деле являются провокаторами.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября, а также Верховной Раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года. По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7 – 1,5 миллиардов долларов ежегодно.



По сколько в областях Украины продают землю под мораторием / Инфографика 24 канала

Что известно о рынке земли в Украине?Сейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.



Вследствие такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.



Мораторий прекратит действие после принятия закона Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.