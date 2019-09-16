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      На Николаевщине осквернили памятник жертвам Холокоста и оставили записку с угрозами

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      Провокаторы осквернили памьятник жертвам Холокоста
      Провокаторы осквернили памьятник жертвам Холокоста / Эдуард Долинский

      Неизвестные лица осквернили памятник жертвам Холокоста в Богдановке Доманевского района Николаевской области и оставили записку.

      Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем фейсбуке.

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      В Богдановке на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой вспомнили Зеленского, Червоненко и меня,
      – написал он.

      Долинский опубликовал фото памятника и записки, которую оставили неизвестные вандалы. Интересно, что авторы записки допустили нескольких нехарактерных носим украинского языка ошибок. Это позволяет сделать вывод, что вандалы, которые назвались "украинским народом" на самом деле являются провокаторами.

      2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября, а также Верховной Раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года. По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7 – 1,5 миллиардов долларов ежегодно.


      По сколько в областях Украины продают землю под мораторием / Инфографика 24 канала

      Что известно о рынке земли в Украине?Сейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

      Вследствие такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

      Мораторий прекратит действие после принятия закона Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Голокост Рынок земли Новости Николаева
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