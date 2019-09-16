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      На Миколаївщині осквернили пам'ятник жертвам Голокосту і залишили записку з погрозами

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      Провокатори осквернили пам'ятник жертвам Голокосту
      Провокатори осквернили пам'ятник жертвам Голокосту / Едуард Долинський

      Невідомі особи осквернили пам'ятник жертвам Голокосту в Богданівці Доманівського району Миколаївської області і залишили записку.

      Про це повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський у своєму фейсбуці.

      Читайте також: Гончарук повідомив, коли Рада ухвалить законопроєкт щодо лібералізації ринку землі

      У Богданівці на місці масового вбивства 54 тисяч євреїв осквернили пам'ятник. На місці злочину залишили записку, в якій згадали Зеленського, Червоненка і мене,
      – написав він.

      Долинський опублікував фото пам’ятника і записки, яку залишили невідомі вандали. Цікаво, що автори записки припустились кількох нехарактерних носім української мови помилок. Це дозволяє зробити висновок, що вандали, які назвалися "українським народом" насправді є провокаторами.

      2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року. За оцінкою Світового банку, скасування мораторію буде приносити економіці України 0,7 – 1,5 мільярдів доларів Щорічно.


      По скільки в областях України продають землю під мораторієм / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про ринок землі в Україні?Наразі в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.

      Внаслідок такої заборони власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. Єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

      Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

      blog_ava
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      15 вересня
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      Теги: Новини України Новини Миколаєва Ринок землі Голокост
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