На Миколаївщині осквернили пам'ятник жертвам Голокосту і залишили записку з погрозами
Невідомі особи осквернили пам'ятник жертвам Голокосту в Богданівці Доманівського району Миколаївської області і залишили записку.
Про це повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський у своєму фейсбуці.
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У Богданівці на місці масового вбивства 54 тисяч євреїв осквернили пам'ятник. На місці злочину залишили записку, в якій згадали Зеленського, Червоненка і мене,
– написав він.
Долинський опублікував фото пам’ятника і записки, яку залишили невідомі вандали. Цікаво, що автори записки припустились кількох нехарактерних носім української мови помилок. Це дозволяє зробити висновок, що вандали, які назвалися "українським народом" насправді є провокаторами.
2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року. За оцінкою Світового банку, скасування мораторію буде приносити економіці України 0,7 – 1,5 мільярдів доларів Щорічно.
По скільки в областях України продають землю під мораторієм / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про ринок землі в Україні?Наразі в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.
Внаслідок такої заборони власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. Єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.
Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.
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