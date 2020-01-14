На Николаевщине произошел масштабный оползень: видео

Оползни на берегу Черного моря вблизи города Очаков случаются регулярно. Местные жители даже привыкли к такому природному явлению. Однако недавно пол километра берега сдвинулся вниз на пять-десять метров.

Во время инцидента никто не пострадал. Однако жители Очакова предостерегают, что оползень еще продолжается.

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Внизу может засыпать дикий пляж, куда каждое лето приезжают много отдыхающих. Зато вверху – под угрозой целая военная часть.



Дикий пляж в Очакове

В Очакове уже созвали специальную комиссию по этому инциденту. Однако, по словам заместителя мэра Очакова Олега Васькова, если нет человеческих жертв, то такую ситуацию не могут отнести к чрезвычайным.

Сверху есть песок, а снизу глина, которая подмокла. Именно поэтому вся эта часть почвы и движется в море,

– пояснил Олег Васьков.

Местная власть не может собственноручно ликвидировать последствия и предотвратить подобные случаи в будущем. Чтобы наладить ситуацию, нужны десятки миллионов гривен.

Кроме того, чтобы узнать, насколько ситуация опасна, специалисты должны обследовать место. К сожалению, ни в Очакове, ни в Николаевской области таких специалистов нет.