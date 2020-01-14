На Миколаївщині стався масштабний зсув ґрунту: відео

Зсуви ґрунту на березі Чорного моря поблизу міста Очаків трапляються регулярно. Місцеві жителі навіть звикли до такого природного явища. Однак нещодавно пів кілометра берегу зсунулося вниз на п'ять-десять метрів.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Однак жителі Очакова застерігають, що зсув ґрунту ще продовжується.

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Внизу може засипати дикий пляж, куди щоліта приїжджають чимало відпочивальників. Натомість вгорі – під загрозою ціла військова частина.



Дикий пляж в Очакові

В Очакові вже скликали спеціальну комісію щодо цього інциденту. Однак, за словами заступника міського голови Очакова Олега Васькова, якщо немає людських жертв, то таку ситуацію не можуть зарахувати до надзвичайних.

Зверху є пісок, а знизу глина, яка підмокла. Саме тому вся ця частина ґрунту і рухається в море,

– пояснив Олег Васьков.

Місцева влада не може власноруч ліквідувати наслідки і запобігти подібним випадкам у майбутньому. Щоб налагодити ситуацію, потрібні десятки мільйонів гривень.

Крім того, щоб дізнатися, наскільки ситуація є небезпечною, фахівці мають обстежити місце. На жаль, ні в Очакові, ні в Миколаївській області таких спеціалістів немає.