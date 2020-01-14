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      На Миколаївщині стався масштабний зсув ґрунту: відео

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      Зсуви ґрунту на березі Чорного моря поблизу міста Очаків трапляються регулярно. Місцеві жителі навіть звикли до такого природного явища. Однак нещодавно пів кілометра берегу зсунулося вниз на п'ять-десять метрів.

      Під час інциденту ніхто не постраждав. Однак жителі Очакова застерігають, що зсув ґрунту ще продовжується.

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      Внизу може засипати дикий пляж, куди щоліта приїжджають чимало відпочивальників. Натомість вгорі – під загрозою ціла військова частина.  

      Миколаїів зсув ґрунту
      Дикий пляж в Очакові 

      В Очакові вже скликали спеціальну комісію щодо цього інциденту. Однак, за словами заступника міського голови Очакова Олега Васькова, якщо немає людських жертв, то таку ситуацію не можуть зарахувати до надзвичайних. 

      Зверху є пісок, а знизу глина, яка підмокла. Саме тому вся ця частина ґрунту і рухається в море,
      – пояснив Олег Васьков.

      Місцева влада не може власноруч ліквідувати наслідки і запобігти подібним випадкам у майбутньому. Щоб налагодити ситуацію, потрібні десятки мільйонів гривень.

      Крім того, щоб дізнатися, наскільки ситуація є небезпечною, фахівці мають обстежити місце. На жаль, ні в Очакові, ні в Миколаївській області таких спеціалістів немає. 

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Новини Миколаєва Надзвичайні ситуації Чорне море
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