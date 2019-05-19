На Николаевщине прошли морские испытания резервистов: впечатляющие фото и видео

На базе 73 морского центра специального назначения резервисты устроили мощные учения в профессиональный праздник. Все элементы – от десантирования на воду без парашютов и до десанта с моря – выполняли именно резервисты. Вместе с тем кадровые бойцы в этот раз были исключительно в роли зрителей.

Условная задача подразделения – захватить плацдарм на берегу. Для этого просто на воду высаживается десант: одна часть без парашютов с вертолета, другая – с воды.

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На усиление подходит бронетранспортер с десантом на броне. Подразделение состоит исключительно из резервистов. Среди них и младший сержант Александр Золотько. Боец воевал на Востоке в составе 28 бригады, тоже в составе штурмового подразделения. Прошел тяжелые бои за Марьинка и Красногоровку. А вот в резерве решил служить в 73 морском центре.

Я уже второй раз прохожу сборы в этом центре. По моему мнению, военные сборы и служба в военном резерве – это не про армию, а о гражданском обществе. Потому что в 2014 году мы объективно не были готовы к агрессии со стороны РФ. Больше мы этих ошибок делать уже не будем,

– заявил Александр.

Основные задачи бойцов: разведка, десантирование, диверсионная и контрдиверсионная работа, действия в глубоком тылу врага. Многих резервистов привлекает именно морская специфика 73 центра. Начальник отдела внедрения службы в резерве Михаил Щербина отметил, что бойцы, которые всего 10 дней назад начали подготовку, показали высокий результат.

За один день учений резервисты успели: отработать десантирование с парашютом и без него, захват плацдарма из-под воды, в водолазном снаряжении, эвакуацию с берега. К тому же отходить учились разными способами.

Мы хотим, чтобы статус резервиста, украинца, воина был таким почетный, как статус швейцарского или эстонского резервиста,

– подытожил резервист и заместитель председателя Совета резервистов Украины Юрий Чижмарь.

Семь тысяч резервистов в Украине уже заключили контракт с Вооруженными силами. Отныне они в резерве уже на постоянной основе.