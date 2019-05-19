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      На Миколаївщині пройшли морські випробування резервістів: вражаючі фото та відео

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      На базі 73 морського центру спеціального призначення резервісти влаштували потужні навчання у професійне свято. Всі елементи – від десантування на воду без парашутів і до десанту з моря – виконували саме резервісти. Натомість кадрові бійці цього разу були виключно у ролі глядачів.

      Умовне завдання підрозділу – захопити плацдарм на березі. Для цього просто на воду висаджується десант: одна частина без парашутів з гелікоптера, інша – з води.

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      На посилення підходить бронетранспортер з десантом на броні. Підрозділ складається виключно з резервістів. Серед них і молодший сержант Олександр Золотько. Боєць воював на Сході у складі 28 бригади, теж у складі штурмового підрозділу. Пройшов важкі бої за Мар’їнку та Красногорівку. А от в резерві вирішив служити у 73 морському центрі.

      Я вже вдруге проходжу збори у цьому центрі. На мою думку, військові збори й служба у військовому резерві – це не про армію, а про громадянське суспільство. Тому що у 2014 році ми об'єктивно не були готові до агресії з боку РФ. Більше ми цих помилок робити вже не будемо,
      – заявив Олександр.

      Основні задачі бійців: розвідка, десантування, диверсійна та контрдиверсійна робота, дії в глибокому тилу ворога. Багатьох резервістів приваблює саме морська специфіка 73 центру. Начальник відділу впровадження служби в резерві Михайло Щербина наголосив, що бійці, які лише 10 днів тому почали підготовку, показали високий результат. 

       

       

      За один день навчань резервісти встигли: відпрацювати десантування з парашутом та без нього, захоплення плацдарму з-під води, у водолазному спорядженні, евакуацію з берега. До того ж відходити вчилися у різний спосіб. 

      Ми прагнемо, щоб статус резервіста, українця, воїна був таким почесний, як статус швейцарського чи естонського резервіста,
      – підсумував резервіст та заступник голови Ради резервістів України Юрій Чижмарь.

      Сім тисяч резервістів в Україні вже уклали контракт зі Збройними силами. Відтепер вони у резерві вже на постійній основі. 

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      Теги: Новини України Зброя Збройні сили України Новини Миколаєва
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