На Миколаївщині пройшли морські випробування резервістів: вражаючі фото та відео

На базі 73 морського центру спеціального призначення резервісти влаштували потужні навчання у професійне свято. Всі елементи – від десантування на воду без парашутів і до десанту з моря – виконували саме резервісти. Натомість кадрові бійці цього разу були виключно у ролі глядачів.

Умовне завдання підрозділу – захопити плацдарм на березі. Для цього просто на воду висаджується десант: одна частина без парашутів з гелікоптера, інша – з води.

Читайте також: Як українські військові вистежують російських снайперів: ефектне відео

На посилення підходить бронетранспортер з десантом на броні. Підрозділ складається виключно з резервістів. Серед них і молодший сержант Олександр Золотько. Боєць воював на Сході у складі 28 бригади, теж у складі штурмового підрозділу. Пройшов важкі бої за Мар’їнку та Красногорівку. А от в резерві вирішив служити у 73 морському центрі.

Я вже вдруге проходжу збори у цьому центрі. На мою думку, військові збори й служба у військовому резерві – це не про армію, а про громадянське суспільство. Тому що у 2014 році ми об'єктивно не були готові до агресії з боку РФ. Більше ми цих помилок робити вже не будемо,

– заявив Олександр.

Основні задачі бійців: розвідка, десантування, диверсійна та контрдиверсійна робота, дії в глибокому тилу ворога. Багатьох резервістів приваблює саме морська специфіка 73 центру. Начальник відділу впровадження служби в резерві Михайло Щербина наголосив, що бійці, які лише 10 днів тому почали підготовку, показали високий результат.

За один день навчань резервісти встигли: відпрацювати десантування з парашутом та без нього, захоплення плацдарму з-під води, у водолазному спорядженні, евакуацію з берега. До того ж відходити вчилися у різний спосіб.

Ми прагнемо, щоб статус резервіста, українця, воїна був таким почесний, як статус швейцарського чи естонського резервіста,

– підсумував резервіст та заступник голови Ради резервістів України Юрій Чижмарь.

Сім тисяч резервістів в Україні вже уклали контракт зі Збройними силами. Відтепер вони у резерві вже на постійній основі.