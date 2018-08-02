На Николаевщине разгорелся скандал из-за перегруженных фур с зерном: видео

В Николаевской области водители ряда грузовиков отказались проходить габаритно-весовой контроль, потому что фуры ехали перегруженными, от чего существенно уничтожается асфальт. Следовательно, зерно из грузовиков высыпали прямо на обочину, после чего инцидент перерос в разборки между водителями, полицией и активистами.

О ситуации на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Министр напомнил, что с июля на юге Украины был введен усиленный габаритно-весовой контроль. В то же время строятся новые площадки, где размещаются новые посты габаритно-весового контроля.

Читайте также: Безопасность на дорогах: какие нововведения ожидают украинцев

Омелян уточнил, что перевозчиком зерна является ООО "Дионисий VN", который является получателем груза. Грузоотправителем указано фермерское хозяйство "Южные Ланы". Министр не исключает, что "это все связанные лица, если не одно".

В накладной красиво написано: вес 40 тонн. Хотя наращенные борта и другие признаки дают возможность говорить о весе точно больше. Не сумел объехать пост контроля, не удалось "договориться", поэтому перевозчик одобряет нестандартное решение – просто высыпает зерно на обочину... Штраф и наказание будут максимальные!,

– отметил глава Мининфраструктуры.

"Самое парадоксальное, что потом эти же перевозчики будут громче всех кричать, что дороги в Украине ужасные! Какие автодороги могут выдержать такие перегрузки?!", – резюмировал Омелян.