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На Николаевщине разгорелся скандал из-за перегруженных фур с зерном: видео

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На Николаевщине зерно с перегруженных фур сбросили прямо на обочину
На Николаевщине зерно с перегруженных фур сбросили прямо на обочину / Кадр из видео

В Николаевской области водители ряда грузовиков отказались проходить габаритно-весовой контроль, потому что фуры ехали перегруженными, от чего существенно уничтожается асфальт. Следовательно, зерно из грузовиков высыпали прямо на обочину, после чего инцидент перерос в разборки между водителями, полицией и активистами.

О ситуации на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Министр напомнил, что с июля на юге Украины был введен усиленный габаритно-весовой контроль. В то же время строятся новые площадки, где размещаются новые посты габаритно-весового контроля.

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Омелян уточнил, что перевозчиком зерна является ООО "Дионисий VN", который является получателем груза. Грузоотправителем указано фермерское хозяйство "Южные Ланы". Министр не исключает, что "это все связанные лица, если не одно".

В накладной красиво написано: вес 40 тонн. Хотя наращенные борта и другие признаки дают возможность говорить о весе точно больше. Не сумел объехать пост контроля, не удалось "договориться", поэтому перевозчик одобряет нестандартное решение – просто высыпает зерно на обочину... Штраф и наказание будут максимальные!,
– отметил глава Мининфраструктуры.

"Самое парадоксальное, что потом эти же перевозчики будут громче всех кричать, что дороги в Украине ужасные! Какие автодороги могут выдержать такие перегрузки?!", – резюмировал Омелян.

 

Теги: Новости Украины Транспорт Владимир Омелян Новости Николаева Скандал Министерство инфраструктуры
Источник: 24 канал
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