Безопасность на дорогах: какие нововведения ожидают украинцев

За последние недели украинское информпространство всколыхнули тревожные новости о трагических авариях со многими погибшими. Соответствующие службы среагировали, объявили о ряде нововведений, призванных обезопасить украинцев от аварий на дорогах. Правда, часть из этих нововведений не такие и новые.

Статистика ДТП в Украине совсем не утешительная: в среднем ежедневно на украинских дорогах в результате ДТП умирают 10 человек. Аварии в Украине забирают в пять раз больше жизней, чем война на Донбассе.

В полиции назвали главные причины аварий на украинских дорогах, самые распространенные – превышение скорости (в 35% случаев), нарушение правил маневрирования – в 21%.

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Контроль над скоростью

Первым шагом в борьбе за безопасность дорожного движения станет возвращение с 27 июля скоростного контроля на дорогах. Сначала этим контролем будут заниматься патрульные с радарами. Однако Верховная Рада должна проголосовать за закон об автоматической фиксации нарушений ПДД. Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что в министерстве уже предусмотрены средства на закупку необходимых устройств.

В МВД также заявили об усилении мер безопасности дорожного движения и увеличении количества контрольных пунктов на автодорогах.

Эксперт ОО "Центр экономических стратегий" Оксана Затворницкая в комментарии 24 каналу согласилась, что проблема превышения скорости водителями и ее влияние на статистику ДТП в Украине довольно существенны. Так, за 8 месяцев 2017 года в Украине было зарегистрировано 94 391 ДТП, из них 16 271 ДТП с пострадавшими. Из-за превышения безопасной скорости в Украине на протяжении 8 месяцев прошлого года произошло 3083 аварий (или 19%) с пострадавшими, что делает безопасность скорости приоритетом №1 для Украины.

Среди сторон, виновных в наступлении ДТП, почти половина событий происходит по вине водителей (7793 случаев за 8 месяцев 2017 года). Среди других сторон можно отметить пешеходов (818 ДТП), детей (279 случаев) и водителей автобусов (181 авария).

Превышение скорости – самая кровавая причина ДТП

Координатор по национальной работе Ассоциации велосипедистов Киева, эксперт Украинской Климатической Сети Вадим Денисенко в комментарии 24 каналу отметил, что превышение скорости – самая кровавая из причин смертности на дорогах. Современные авто настолько комфортные, что у водителей складывается ошибочное впечатление полного контроля ситуации даже на очень высоких скоростях. При этом физика движения неумолимая. На то, чтобы среагировать на изменение дорожной ситуации, необходимо потратить определенное время. На больших скоростях этого времени значительно меньше. Пока сигнал от глаз обрабатывается головным мозгом и переходит в сигнал торможения, авто может проехать 70-80 метров.

Министерство инфраструктуры выбрало корректную проблему и корректный метод ее решения. Введение контроля скорости – это одна из прямых рекомендаций ВОЗ по уменьшению смертности, отметил эксперт.

В комплексе с контролем скорости должно действовать еще одно мероприятие – инженерное. Улицы и дороги должны быть неудобными для превышения водителями скорости,

– отметил Денисенко.

Он добавил – Минрегион утвердил новые строительные нормы (ДБН В.2.3-5: 2018), регламентирующие создание такого "дискомфорта". По новым стандартам полосы движения на дороге должны быть сужены на 75 см (с 3,75 м до 3 м), а это значит, что авто будут находиться ближе друг к другу. Нормы также регламентируют обязательное устройство островков безопасности на пешеходных переходах. Островки – это препятствие посреди проезжей части. Даже если на переходе нет пешеходов, водитель подсознательно сбрасывает скорость на подъезде к нему. Инженерные приемы по контролю скорости водителя называются "мерами по успокоению движения".

Контроль над перевозчиками

ДТП с участием маршрутки в Житомирской области, что привело к гибели по меньшей мере 10 человек, стало едва ли не последней каплей, когда беспорядок в сфере пассажирских перевозок более нельзя игнорировать. Министр Омелян знает, о чем и сказал в телеэфире, что большая часть городских, пригородных, междугородных внутриобластных и межобластных автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, которые трудно назвать комфортными и безопасными для пассажира. Средний возраст "маршруток" – более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости – более 20 лет и более. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта. И – могут стать причиной ДТП.

Владимир Омелян заверил – с 1 января 2019 года маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств на пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и потом идти на металлолом.

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Как будут преодолевать перевозчиков-нелегалов

Также "Укртрансбезопасность" вместе с Национальной полицией обязались усилить контроль за рынком в части борьбы с нелегальными перевозчиками.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой рассказал об отработке "Перевозчика" – с 17 апреля работники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованного провоза групп детей. Обнаружено около трех тысяч технически неисправных автобусов.

Полицейскими было зафиксировано более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов. Из них самые распространенные: управление транспортом в состоянии алкогольно-наркотического опьянения, создание аварийной обстановки, перевозки пассажиров сверх установленного количества, нарушение правил движения через железнодорожный переезд, управление без необходимых документов, управления автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль.

Также Нацполиция совместно с Трансбезопасностью организовали проведение проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан. Особое внимание – автовокзалам, местам стоянки и отстоя транспорта. Фацевич пообещал активизировать работу по выявлению нелегальных пассажироперевозчиков и начать ликвидацию мест несанкционированных автостанций.

Нарушение правил перевозки пассажиров приводят к трагическим авариям

"Прозрачные" перевозчики

С 1 августа в Украине также вводят электронный кабинет для пассажирских перевозчиков. Это будет база данных, где записаны все данные о перевозчике, его лицензиях и маршрутях, а также о наложенных штрафах или взысканиях. На первом этапе кабинет будет работать для самого перевозчика и "Трансинспекции" – для включения перевозчика в базу Нацполиции, чтобы все эти данные были онлайн.

Следующий этап – с 1 января обещают ввести электронный билет, GPS-тректер и тахограф. По словам Омеляна, сейчас думают как это сделать с минимальной финансовой нагрузкой на перевозчиков.

Правда, если вспомнить, что Укртрансбезопасность с Государственным агентством электронного управления презентовали совместное видение создания онлайн кабинета перевозчика еще в сентябре 2017 года и обещали, что к концу 2017 года эта инициатива воплотится в жизнь, то заверения Омеляна звучат не так уж убедительно.

Как сделать дорогу безопасной

Член Правления международного союза "Институт национальной политики" Марина Багрова в комментарии 24 каналу отметила, что контроль за рынком автобусных пассажирских перевозок важен, но одним таким контролем в полной мере нельзя решить вопрос безопасности дорожного движения.

По мнению Багрова, первоочередными причинами дорожно-транспортных происшествий являются неудовлетворительное состояние дорожного покрытия большинства автомобильных дорог Украины, элементарное отсутствие на многих участках дорог дорожной разметки и дорожных знаков.

Ведь основные факторы, которые обеспечивают безопасность дорожного движения – это правильно спроектированные и построенные по всем стандартам автодороги хорошего качества, дорожная разметка и дорожные знаки, которые четко регулируют транспортные потоки. Это набор средств для безопасного и комфортного управления автомобилем,

– отметила Багрова.

Оксана Затворницкая обратила внимание, что предлагаемые меры Мининфраструктуры нельзя рассматривать в отрыве от утвержденной в апреле этого года Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. Эта Программа мультикомпонентна и включает таких основных исполнителей, как Мининфраструктуры, Укравтодор, Укратрансбезопасность, Национальную полицию, Минздрав и другие исполнительные органы. Следовательно, контроль за рынком автобусных перевозок и скоростным режимом на дорогах является лишь одним из многих элементов Программы, предусмотренных на период до 2020 года.

Координатор транспортного направления ОО "Экодия", кампании "Освободи Полосу", Анна Гуз в комментарии 24 каналу подчеркнула, что Киев – один из многих городов, где главным является автомобиль, поэтому нужно развивать города на принципах устойчивой мобильности, именно для обеспечения безопасности пешеходов, предупреждения смертности и аварийности на дорогах, и чтобы развивать города с уменьшением воздействия на окружающую среду. Вот некоторые из них:

– пешеходы и маломобильные группы населения на первом месте в приоритетах;

– соответствие транспортной сети городов потребностям населения и интегрированная система передвижений (единый билет, уменьшение количества пересадок, перехватывающие маршруты и паркинги);

– общественное пользование важнее личного (меньше частных авто);

– доступность и равные возможности в передвижении (наземные пешеходные переходы, сниженные бордюры для удобства маломобильных групп);

– экологический транспорт или транспорт с минимальным воздействием на окружающую среду (велосипед, троллейбус, трамвай, электробус, метро, ​​автобус, электрокар);

– оптимизация скоростного режима в городе (снижение до максимально безопасного по городу).

Эксперты соглашаются – качественный и эффективный контроль за соблюдением правил на дорогах должна обеспечивать автоматическая фото- видеофиксация правонарушений на дорогах. Нарушения должны быть зафиксированы и оплачены, чтобы в следующий раз у водителя не возникало желаний превышать скорость, выезжать за свою полосу или оставлять авто в неположенном месте. Соответствующий закон был принят еще в 2015 году. Дело за малым – провести соответствующую работу по его внедрению. Вывод прост: правила и законы у нас есть, если их придерживаться – безопасность повысится.