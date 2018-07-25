В Нацполиции увеличат количество патрулей на дорогах из-за смертельных аварий

Из-за массовых трагических ДТП на дорогах Украины в Нацполиции решили увеличить количество патрулей на 10%.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в ходе совещания силовиков, сообщает пресс-служба полиции.

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Сейчас правоохранители продолжают работать в рамках операции "Перевозчик". Дополнительно для патрулирования дорог будут привлечены 54 экипажа управления патрульной полиции и 114 групп.

С учетом аварийности разработаны детальные расчеты дополнительных сил и средств реализации эффективного надзора за дорожным движением. Дополнительно привлечены 54 экипажа управления патрульной полиции и 114 групп. Всего к обеспечению безопасности на дорогах ежесуточно привлекаются 540 экипажей полиции,

– сообщил Вячеслав Аброськин.

Они проверяют состояние пассажирских автобусов после масштабных ДТП, которые произошли на прошлой неделе. Кроме того, уже проведены совместные совещания с представителями Укртрансбезопасности, а также начата работа совместных мобильных групп.

Напомним, 21 июля первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время срочного селекторного совещания, посвященного состоянию безопасности дорожного движения, заявил, что Министерство внутренних дел усилит контроль безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на дорогах Украины.



С 17 апреля в Украине продолжается отработка "Перевозчик". Работники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованного провоза групп детей. Обнаружено около трех тысяч технически неисправных автобусов.