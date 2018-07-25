У Нацполіції збільшать кількість патрулів на дорогах через смертельні аварії

Через масові трагічні ДТП на дорогах України у Нацполіції вирішили збільшити кількість патрулів на 10%.

Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін в ході наради силовиків, повідомляє прес-служба поліції.

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Зараз правоохоронці продовжують працювати в рамках операції "Перевізник". Додатково для патрулювання доріг буде залучено 54 екіпажів управління патрульної поліції та 114 груп.

З урахуванням аварійності розроблені детальні розрахунки додаткових сил і засобів реалізації ефективного нагляду за дорожнім рухом. Додатково буде залучено 54 екіпажі управління патрульної поліції та 114 груп. Загалом до забезпечення безпеки на автошляхах щодобово залучаються 540 екіпажів поліції,

– повідомив В’ячеслав Аброськін.

Вони перевіряють стан пасажирських автобусів після масштабних ДТП, які стались минулого тижня. Крім того, вже проведено спільні наради з представниками Укртрансбезпеки, а також розпочато роботу спільних мобільних груп.

Нагадаємо, 21 липня перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, під час термінової селекторної наради, присвяченої стану безпеки дорожнього руху, заявив, що Міністерство Внутрішніх Справ посилить контроль безпеки дорожнього руху та збільшить кількість контрольних пунктів на дорогах України.

З 17 квітня в Україні триває відпрацювання "Перевізник". Працівники поліції вже оглянули понад 185 тисяч автобусів, з них 7 625 використовуються для організованого провезення груп дітей. Виявлено близько трьох тисяч технічно несправних автобусів.