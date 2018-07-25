В полиции рассказали, какие области "лидируют" по показателю смертности детей на дорогах

64 ребенка погибли в ДТП на дорогах Украины только за первое полугодие 2018 года. Еще 1694 несовершеннолетних были травмированы.

Такие неутешительные цифры обнародовал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало на своей странице в Facebook.

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Лидерами этого антирейтинга два последних года остаются пять областей: Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская и Киевская,

– сообщил Тракало.

Он добавил, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года полиции удалось несколько снизить показатель смертности несовершеннолетних на дорогах – на 9,9%.

В то же время он констатирует, что трагедия на бульваре Леси Украинки в Киеве, следствием которой стала смерть под колесами внедорожника ребенка, демонстрирует: тех усилий, которые делает полиция в рамках наделенных и прописанных в законе полномочий, – мало.

"Несмотря на информационную кампанию, которую ежегодно проводит НПУ через СМИ и наружную рекламу, уже очевидным является то, что полиция должна иметь весомые рычаги влияния на нарушителей ПДД", – подчеркнул Ярослав Тракало.

Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.



Впоследствии выяснилось, что водителем автомобиля оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet.



Ему уже объявили о подозрении и мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Судебное заседание по избранию меры пресечения, вероятно, состоится в четверг, 26 июля.