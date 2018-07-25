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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР

У поліції розповіли, які області "лідирують" за показником смертності дітей на дорогах

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64 дитини загинуло в ДТП на дорогах України лише за перше півріччя 2018 року
64 дитини загинуло в ДТП на дорогах України лише за перше півріччя 2018 року / Ілюстративне фото

64 дитини загинуло в ДТП на дорогах України лише за перше півріччя 2018 року. Ще 1694 неповнолітніх – були травмовані.

Такі невтішні цифри оприлюднив речник Національної поліції Ярослав Тракало на своїй сторінці у Facebook.

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Лідерами цього антирейтингу два останні роки залишаються п‘ять областей: Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська та Київська,
– повідомив Тракало.

Він додав, що у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року поліції вдалося дещо знизити показник смертності неповнолітніх на дорогах – на 9,9%.

Водночас він констатує, що трагедія на бульварі Лесі Українки в Києві, наслідком якої стала смерть під колесами позашляховика дитини, демонструє: тих зусиль, які робить поліція в рамках наділених і прописаних у законі повноважень, – замало. 

"Попри інформаційну кампанію, яку щороку проводить НПУ через ЗМІ та зовнішню рекламу, вже очевидним є те, що поліція має мати вагоміші важелі впливу на порушників ПДР", – наголосив Ярослав Тракало.

Нагадаємо, увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

Згодом з’ясувалося, що водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.

Йому уже оголосили про підозру та чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу, імовірно, відбудеться у четвер, 26 липня.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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