На Миколаївщині спалахнув скандал через перевантажені фури з зерном: відео

У Миколаївській області водії низки вантажівок відмовились проходити габаритно-ваговий контроль, бо фури їхали перевантаженими, від чого суттєво нищиться асфальт. Відтак, зерно із вантажівок висипали просто на узбіччя, після чого інцидент переріс у розбірки між водіями, поліцією та активістами.

Про ситуацію на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Міністр нагадав, що з липня на півдні України було введено посилений габаритно-ваговий контроль. Водночас будуються нові майданчики, де розміщуються нові пости габаритно-вагового контролю.

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Омелян уточнив, що перевізником зерна є ТОВ "Діонісій VN", який водночас є отримувачем вантажу. Відправником вантажу вказане фермерське господарство "Південні Лани". Міністр не виключає, що "це все пов`язані особи, якщо не одна".

В накладній красиво написано: вага 40 тонн. Хоча нарощені борти і інші ознаки дають можливість говорити про вагу точно більшу. Не зумів об’їхати пост контролю, не вдалося "домовитися", тому перевізник схвалює нестандартне рішення – просто висипає зерно на узбіччя... Штраф і покара будуть максимальні!,

– наголосив глава Мінінфраструктури.

"Найпарадоксальніше, що потім ці ж перевізники будуть найгучніше кричати, що дороги в Україні жахливі! Які автошляхи можуть витримати такі перевантаження?!", – резюмував Омелян.