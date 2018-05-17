На Николаевщине требуют лишить русский язык статуса регионального

Прокуратура Николаевской области подала иск в Николаевский окружной админсуд с требованием признать недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В сообщении говорится, что в 2012 году решением Николаевского облсовета с целью реализации Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", известного как "закон Кивалова-Колесниченко", утверждено, что на территории области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык в статусе регионального.

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Отметим, что в феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики".

"Однако до настоящего времени Радой самостоятельно не приняты меры к приведению решения в соответствии с действующим законодательством. В связи с чем, прокуратура области обратилась в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального", – говорится в сообщении прокуратуры.