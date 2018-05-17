На Миколаївщині вимагають позбавити російську мову статусу регіональної

Прокуратура Миколаївської області подала позов до Миколаївського окружного адмінсуду з вимогою визнати нечинним рішення обласної ради щодо надання російській мові статусу регіональної.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївщини.

У повідомленні мовиться, що у 2012 році рішенням Миколаївської облради з метою реалізації Закону України "Про засади державної мовної політики", відомого як "закон Ківалова-Колесніченка", затверджено, що на території області поряд з українською мовою як державною діє російська мова у статусі регіональної.

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Зазначимо, що у лютому 2018 Конституційний суд України визнав неконституційним Закон "Про засади державної мовної політики".

"Проте до теперішнього часу радою самостійно не вжито заходів до приведення рішення у відповідність із чинним законодавством. У зв’язку з чим, прокуратура області звернулась до суду з позовом про визнання нечинним рішення обласної ради щодо надання російській мові статусу регіональної", – мовиться у повідомленні прокуратури.