На Николаевщине в море сбрасывают неизвестное вещество: СМИ показали видеодоказательство

С судов, проходящих вблизи Очакова и Кинбурнской косы (Николаевская область), в Черное море систематически сбрасываются неизвестные вещества. Жители Очакова обеспокоены ситуацией и считают, что она представляет экологическую опасность.

Об этом сообщает "Очаков.Net".

По словам местных жителей, в районе о. Майский вблизи Очакова стоит на якоре судно Berill, которое сбрасывает неизвестное вещество темно-серого цвета в воду. Так, в сети обнародовали соответствующее видеодоказательство.

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По нашей информации, поступали сообщения в службу портового надзора в г. Очаков, полиции и ГУ ГосЧС в Николаевской области и отделения инспекторов пограничной службы "Очаков", но до сих пор не принято никаких мер по прекращению загрязнения водной среды,

– рассказали местные жители.

Люди также обратились к руководству Очаковского района Николаевской области, подчеркивая, что на глазах у всех происходит беспредел с загрязнением моря. А это представляет опасность как для людей, так и для морской фауны.

Смотрите видео, как в Черное море возле Очакова сбрасывают неизвестное вещество: