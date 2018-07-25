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На Миколаївщині у море скидають невідому речовину: ЗМІ показали відеодоказ

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У Чорне море біля Очакова кораблі скидають невідому речовину
У Чорне море біля Очакова кораблі скидають невідому речовину / Ochakiv.net

Із суден, що проходять поблизу від Очакова і Кінбурнської коси (Миколаївська область), у Чорне море систематично скидаються невідомі речовини. Жителі Очакова стурбовані ситуацією та вважають, що вона становить екологічну небезпеку.

Про це повідомляє "Очаков.Net".

За словами місцевих жителів, в районі о. Травневий поблизу Очакова стоїть на якорі судно Berill, яке скидає невідому речовину темно-сірого кольору у воду. Так, у мережі оприлюднили відповідний відеодоказ.

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За нашою інформацією, надходили повідомлення до служби портового нагляду в м. Очаків, поліції і ГУ ДержНС в Миколаївській області та відділення інспекторів прикордонної служби "Очаків", але до сьогодні не вжито жодних заходів щодо припинення забруднення водного середовища,
– розповіли місцеві жителі.

Люди також звернулися до керівництва Очаківського району та Миколаївської області, наголошуючи на тому, що на очах у всіх відбувається свавілля з забрудненням моря. А це становить небезпеку як для людей, так і для морської фауни.

Дивіться відео, як у Чорне море біля Очакова скидають невідому речовину:

 

Теги: Новини України Новини Миколаєва Екологія Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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