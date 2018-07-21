У Вінниці люди спускають нечистоти з вигрібних ям у місцеву водойму, – ЗМІ

Практично весь приватний сектор Вінниці розташований біля водойми, однак централізовану каналізацію мають одиниці. Поширеною практикою серед деяких вінничан є спускання нечистот прямо у струмок або водойму.

Про це йдеться в сюжеті програми "Факти" телеканалу ICTV.

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Зазначається, що деякі вінничани маскують стоки від вигрібних ям та пральних машин під каміння та вмуровують у тротуари та бетон.

Муніципальна поліція Вінниці обстежує підозрілі оселі та проводить перевірку вигрібних ям та стоків. Для цього у поліції на озброєнні є два спеціальні ендоскопи – пристрої які дозволяють виявити відведення стоків та в якому напрямку вони зроблені.

Муніципальна поліція визначає чи облаштована вигрібна яма відповідно до вимог пунктів правил територіального благоустрою міста Вінниці і це потім стає доказом при розгляді адміністративної справи,

– говорить заступник начальника муніципальної поліції Вінницької міської ради.

Штраф за самовільне відведення каналізації – 1 300 гривень, а викачування вигрібної ями коштує 400 гривень, однак люди не думають про те, що забруднюють річку Буг з якої потім самі п’ють воду.

Дивіться відео: Щоб не платити – виливають у річку.