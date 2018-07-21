В Виннице люди спускают нечистоты из выгребных ям в местный водоем, – СМИ

Практически весь частный сектор Винницы расположен возле водоема, однако централизованную канализацию имеют единицы. Распространенной практикой среди некоторых винничан есть спуск нечистот прямо в ручей или водоем.

Об этом говорится в сюжете программы "Факты" телеканала ICTV.

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Отмечается, что некоторые винничане маскируют стоки от выгребных ям и стиральных машин под камни и вмуровывают в тротуары и бетон.

Муниципальная полиция Винницы обследует подозрительные жилища и проводит проверку выгребных ям и стоков. Для этого у полиции на вооружении есть два специальных эндоскопа – устройства, которые позволяют выявить отводы стоков и в каком направлении они сделаны.

Муниципальная полиция определяет обустроена ли выгребная яма в соответствии с требованиями пунктов правил территориального благоустройства города Винницы и это затем становится доказательством при рассмотрении административного дела,

– говорит заместитель начальника муниципальной полиции Винницкого городского совета.

Штраф за самовольный отвод канализации – 1 300 гривен, а выкачка выгребной ямы стоит 400 гривен, однако люди не думают о том, что загрязняют реку Буг из которой потом сами пьют воду.

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